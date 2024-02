Meeka Gold Aktie: So kann man sich irren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Meeka Metals betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 75 Punkte, was darauf hindeutet, dass Meeka Metals momentan überkauft ist und die Aktie somit als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert hingegen bei 55, was bedeutet, dass Meeka Metals weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Meeka Metals in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass die Anlegerstimmung auf "Gut" eingestuft werden kann.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Meeka Metals derzeit bei 0,04 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,036 AUD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -10 Prozent liegt. Ebenso wird der GD50 für die vergangenen 50 Tage mit einem Abstand von -10 Prozent als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält Meeka Metals daher die Gesamtnote "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt hat, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ebenso wurde das Unternehmen in den Diskussionen weniger beachtet, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Meeka Metals-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.