Medtronic Quartalszahlen: Erwartungen zur Umsatz- und Gewinnentwicklung im 3. Quartal

In genau 84 Tagen wird das Medtronic Unternehmen aus Dublin, Irland seine Quartalszahlen für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt und fragen sich, mit welchem Umsatz und Gewinnzahlen sie rechnen können. Auch die Entwicklung der Medtronic Aktie im Vergleich zum Vorjahr interessiert sie.

Die Marktkapitalisierung der Medtronic Aktie liegt aktuell bei beeindruckenden 96,01 Mrd. EUR. Die Anleger erwarten also gespannt die neuen Quartalszahlen. Laut Datenauswertungen gehen Analysten momentan von einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal aus. Im 3. Quartal des Jahres 2022 erzielte Medtronic noch einen Umsatz von 7,06 Mrd EUR, während jetzt ein Rückgang um nur -0,00 Prozent auf etwa 7,27 Mrd EUR erwartet wird. Auch der Gewinn soll leicht sinken und voraussichtlich um -3,10% auf etwa 1,08 Mrd EUR fallen.

Auf Jahressicht sind die Analysten etwas pessimistischer gestimmt. Der Umsatz soll um -2,40 Prozent leicht zurückgehen und auch der Gewinn wird voraussichtlich um -4,90 Prozent auf etwa 3,23 Mrd EUR sinken. Dennoch bleibt der Gewinn positiv und wird sich im Vergleich zum Vorjahr (wo er bei immerhin noch gut 3,34 Mrd EUR lag) nur minimal verändern.

Der Blick auf den Kurs zeigt jedoch eine andere Geschichte: In den letzten 30 Tagen ist die Medtronic Aktie bereits um beeindruckende +12,22% gestiegen. Das lässt darauf schließen, dass Aktionäre bereits positive Erwartungen an die Quartalszahlen haben.

Was sagen nun die Analysten und die Charttechnik zu Medtronic? Die Experten gehen davon aus, dass der Aktienkurs auf Sicht von 12 Monaten bei rund 82,38 EUR stehen wird. Das würde bedeuten, dass Anleger einen Gewinn von +14,16% erzielen können. Wer also jetzt noch in die Aktie investieren möchte, kann laut Expertenschätzung in den kommenden 12 Monaten mit einem Gewinn von +14,16% rechnen.

Auch die Charttechnik spricht für eine positive Entwicklung des Kurses bei Medtronic. Der Gleitende Durchschnitt 50 zeigt keinen Widerstand auf und unterstützt damit den positiven Kurstrend.

Die Quartalszahlen werden also für Spannung sorgen und Einfluss auf den Aktienkurs von Medtronic haben. Aktionäre dürfen gespannt sein und hoffen auf positive Zahlen und eine weitere Steigerung des Kurses in den kommenden Monaten.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Medtronic-Analyse von 27.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Medtronic jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Medtronic Aktie

Medtronic: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...