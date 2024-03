Die Medtronic-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Stimmung unter den Anlegern von Medtronic in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral". Eine Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien zeigte dabei 5 negative und 3 positive Signale, was zu einer insgesamt "Schlecht" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Für Medtronic liegt der RSI bei 72,55, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 54,33 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich damit die Gesamteinschätzung "Schlecht".

Die Analysten haben Medtronic in den letzten zwölf Monaten mit 1 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Für das kommende Jahr wird ein Kursziel von durchschnittlich 94,33 USD erwartet, was eine erwartete Kursentwicklung von 13,33 Prozent bedeutet. Dies führt zu einem Gesamtvotum der Analysten von "Gut".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Gesundheitspflege" hat Medtronic im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,25 Prozent erzielt, was jedoch 1409,71 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt die mittlere jährliche Rendite 4678,12 Prozent, wobei Medtronic aktuell 4668,87 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

