Medtronic Aktie: Ein handfester Grund

Die Aktie der Medtronic wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 1 Gut-, 3 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 94,33 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 11,74 Prozent bedeutet. Dies wird als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche hat Medtronic in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +6,78 Prozent erzielt, während der Sektor "Gesundheitspflege" eine mittlere Rendite von -6,08 Prozent verzeichnete. Dadurch erhält Medtronic in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung rund um Medtronic in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung in den sozialen Plattformen war überwiegend positiv, und die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Dadurch erhält die Aktie in dieser Betrachtung eine "Gut"-Einstufung. Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht"-Bewertung. Somit wird Medtronic hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.