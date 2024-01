Medtronic Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Aktie von Medtronic wurde in den letzten Monaten unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine übliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren neutralen Einstufung führt. Der Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Medtronic in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,4 Prozent erzielt hat, was jedoch im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör-Branche eine Underperformance von -24,56 Prozent bedeutet. Im Sektorvergleich liegt die Aktie 13,55 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem schlechten Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Medtronic gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage um 11,16 Prozent entfernt ist, was zu einer kurzfristig guten Einschätzung führt. Im Vergleich zu den letzten 200 Tagen liegt die Aktie um +5,64 Prozent über dem GD200, was zu einer insgesamt guten Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Medtronic-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 7,22, was eine gute Empfehlung ergibt, während der RSI25 für 25 Tage bei 28,97 liegt und ebenfalls zu einer guten Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

