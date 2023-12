Medtronic Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Medtronic liegt der RSI7 aktuell bei 60,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen, dass Medtronic überverkauft ist. Insgesamt erhält das Medtronic-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Branchenvergleich hat Medtronic in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +12,83 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um -1,43 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Performance von Medtronic jedoch 3,49 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Von den 5 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Medtronic-Aktie sind 2 Einstufungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht", was ein Durchschnitts-Rating von "Neutral" ergibt. Die Analysten sehen ein Potenzial von 14,82 Prozent Steigerung vom letzten Schlusskurs aus und geben daher eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Medtronic mit 82,3 USD aktuell +8,19 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" betrachtet.

Insgesamt erhält Medtronic somit in den verschiedenen Kategorien überwiegend ein "Gut"-Rating.