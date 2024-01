Medtronic Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Medien bezüglich des Unternehmens Medtronic war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Alles in allem fällt die Anleger-Stimmung daher negativ aus.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Gesundheitspflege" konnte die Aktie von Medtronic im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,4 Prozent erzielen. Dies liegt jedoch 8,78 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors (20,18 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 36,01 Prozent, wobei Medtronic derzeit 24,61 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Medtronic-Aktie derzeit positiv abschneidet. Sowohl der 50-Tage- als auch der 200-Tage-Durchschnitt zeigen einen Anstieg des Aktienkurses. Basierend auf diesen Trends erhält die Aktie eine positive Bewertung.

Die Einschätzungen der Analysten für Medtronic sind insgesamt neutral. Von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen entfielen 2 auf "Kaufen", 3 auf "Halten" und keine auf "Verkaufen". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 94,5 USD, was einem potenziellen Anstieg von 8,51 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 87,09 USD entspricht. Aus diesem Grund wird die Aktie von den Analysten insgesamt positiv bewertet.