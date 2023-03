Medtronic Aktie: Mögliche Entwicklungen und Prognosen für die Zukunft

Weitere Suchergebnisse zu "Medtronic":

In den letzten drei Monaten haben 15 Analysten Meinungen über die Aktie von Medtronic veröffentlicht. Keiner der Bewertungen war “gut”, 15 waren “neutral” und keine war “schlecht”. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung für die Aktie. Während des vergangenen Monats gab es zwei “gute”, 15 “neutrale” und keine schlechten Empfehlungen, was kurzfristig betrachtet bedeutet, dass die Aktie aus institutioneller Sicht neutral bewertet wird.

Die durchschnittliche Kursziel-Empfehlung der Analysten liegt bei 92,09 USD. Daraus resultiert ein Potenzial von 24,65 Prozent im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 73,41 USD.

Besonders positiv ist jedoch anzumerken, dass sich Medtronic durch seine medizinischen Innovationen in den Bereichen Herz-Kreislauf-Systeme und Diabetes-Management hervorhebt. Insgesamt kann somit das...