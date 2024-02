Medtronic Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Diskussionen rund um Medtronic auf den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen häufen sich die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, da auch sechs Handelssignale ermittelt werden konnten, die ein neutrales Bild ergeben. Letztlich führt dies zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie, basierend auf der Anlegerstimmung.

Bei Medtronic konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies spiegelt sich in den sozialen Medien wider, wo vermehrt negative Auffälligkeiten registriert wurden. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Medtronic daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Medtronic zeigt mit einem Niveau von 76,55 eine Einstufung als "Schlecht", während der RSI25 mit 54,83 zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamteinschätzung auf "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.

Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Medtronic 1 mal die Einschätzung Gut, 3 mal die Einschätzung Neutral sowie 0 mal das Rating Schlecht vergeben. Dadurch erhält der Titel langfristig das Rating "Neutral" von institutioneller Seite aus. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 11,74 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 94,33 USD, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".