Medtronic Aktie im Aufschwung: Wettbewerber bleiben zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Medtronic":

Medtronic verzeichnet eine beachtliche Rendite von 3,41 Prozent im Vergleich zur branchenüblichen Durchschnittsleistung des Healthcare-Sektors. Dabei kann das Unternehmen eine überragende Überrendite von 53,08 Prozent verbuchen. Zusätzlich zeigt ein Blick auf die Medizintechnikbranche der letzten zwölf Monate, dass Medtronic mit einer außergewöhnlichen Rendite von 84,46 Prozent deutlich vorherrscht und die durchschnittliche Rendite um satte 0,53 Prozent übertrifft.

Wie entwickelt sich die Dividende von Medtronic?

Die derzeitige Dividendenrendite von Medtronic beträgt 3,41 Prozent, was unter dem Durchschnittswert der Branche (0,53 Prozent) liegt. Trotzdem bewegt sich die Aktie in einem akzeptablen Korridor mit einer Differenz von nur 84,46 Prozent zum Durchschnitt. Dies lässt eine positive Einschätzung in Bezug auf die...