Medtronic Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

An der Börse notiert die Aktie Medtronic am 07.11.2022, 01:00 Uhr, mit dem Kurs von 84.65 USD. Die Aktie der Medtronic wird dem Segment "Gesundheitsausrüstung" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Medtronic einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Medtronic jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Medtronic ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Medtronic-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 55,36, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 43,04, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Medtronic erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -25,97 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche sind im Durchschnitt um 24,96 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -50,93 Prozent im Branchenvergleich für Medtronic bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 25,8 Prozent im letzten Jahr. Medtronic lag 51,78 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 21 Analystenbewertungen für die Medtronic-Aktie abgegeben. Davon waren 12 Bewertungen "Buy", 8 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Medtronic-Aktie. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Medtronic-Wertpapier vom letzten Monat ist "Hold" (1 Buy, 4 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 113,4 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 33,96 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (84,65 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Medtronic somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.