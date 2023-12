Medpace Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Dividendenpolitik von Medpace weist derzeit niedrigere Ausschüttungen auf als der Branchendurchschnitt im Bereich Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen. Mit einem Unterschied von 2,49 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,49 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Bewertung "Schlecht".

Analysten bewerten die Medpace-Aktie aktuell insgesamt als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates für Medpace. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 253 USD, was ein Abwärtspotential von -18,91 Prozent vom letzten Schlusskurs (311,98 USD) bedeutet und somit einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Medpace daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Aus charttechnischer Sicht wird die Medpace-Aktie positiv bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 311,98 USD, was einem Unterschied von +30,2 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (239,62 USD) entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (274,4 USD) liegt der letzte Schlusskurs um +13,7 Prozent höher. Somit erhält die Medpace-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus technischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung zu Medpace war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren und Wortmeldungen. Die positiven Themen rund um den Wert wurden ebenfalls hervorgehoben. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut", was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anleger-Stimmung führt.