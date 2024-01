Medpace Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Das Unternehmen Medpace hat in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", mit 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 253 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -11,32 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Medpace daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie von Medpace eine "Neutral"-Bewertung erhält. Allerdings wurde in den sozialen Medien eine erhöhte Diskussionsstärke gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dadurch bekommt die Aktie eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen) wird Medpace als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 31,68 liegt, während das Branchen-KGV bei 104,54 liegt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende ist Medpace jedoch im Vergleich zum Branchendurchschnitt Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen mit einer Dividende von 0 % niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,48 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.