Medpace Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die technische Analyse zeigt, dass die Medpace derzeit gut positioniert ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 246,03 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 286,73 USD liegt, was einer Abweichung von +16,54 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 286,2 USD, was einer Abweichung von +0,19 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie als "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 31 auf, was bedeutet, dass die Börse 31,68 Euro für jeden Euro Gewinn von Medpace zahlt. Dies liegt 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und führt zur Einstufung als "Gut".

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,46 Prozent in der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen". Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik der Medpace als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität aufweist. Daher erhält Medpace in diesem Bereich die Einschätzung "Gut". Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Änderung erfahren, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.