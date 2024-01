Mednow Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Mednow-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls einen Wert von 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für Mednow.

Die technische Analyse zeigt, dass die Mednow-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was auf einen Abwärtstrend hinweist.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen deuten darauf hin, dass die Marktteilnehmer neutral eingestellt sind. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung für Mednow. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität im letzten Monat zeigt ebenfalls keine bedeutende Tendenz, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt wird die Mednow-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.