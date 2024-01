Mednax-Anleger sollten sich noch gedulden!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen die Pediatrix Medical-Aktie bewertet. Von diesen Bewertungen waren 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammen ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Pediatrix Medical-Aktie. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Pediatrix Medical. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Ratings der Analysten ergibt, beträgt 16,25 USD. Dies zeigt ein Aufwärtspotential von 77,02 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 9,18 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung und somit ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Pediatrix Medical wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 68,66 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und gibt somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Pediatrix Medical-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Pediatrix Medical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,75 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 9,18 USD weicht somit um -28 Prozent ab und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf kurzfristigerer Basis beträgt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage 9,62 USD, was einer Abweichung von -4,57 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Pediatrix Medical eingestellt waren. Es gab insgesamt 13 negative und nur einen positiven Tag. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Pediatrix Medical daher eine "Schlecht"-Einschätzung und insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung.