Mednax Aktie: Das ist einfach klasse!

Von den 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Pediatrix Medical-Aktie sind 1 Bewertung "Gut", 1 "Neutral" und keine "Schlecht". Im Durchschnitt erhält das Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 16,25 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 67,87 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 9,68 USD. Daher lautet die Empfehlung "Gut".

Die gleitende Durchschnittskurs der Pediatrix Medical beträgt derzeit 12,7 USD, während die Aktie selbst bei 9,68 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -23,78 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 9,5 USD, was eine Differenz von +1,89 Prozent zur Aktie ergibt. Daher wird die Gesamtbewertung als "Neutral" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pediatrix Medical einen Wert von 7,59, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 99,76. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmung und eine geringere Kommunikationsfrequenz für Pediatrix Medical festgestellt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

