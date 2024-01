Mednax Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Pediatrix Medical derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 12,61 USD, während der Kurs der Aktie bei 9,94 USD liegt, was einer Abweichung von -21,17 Prozent entspricht. Das bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" bewertet wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 9,37 USD, was einer Abweichung von +6,08 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung von "Neutral".

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 7,91, was 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitsdienstleister) liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie der Pediatrix Medical aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Pediatrix Medical ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Daher erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Schlecht".

Anhand des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich feststellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Pediatrix Medical-Aktie beträgt aktuell 25, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 39,9, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Pediatrix Medical ein "Gut"-Rating.