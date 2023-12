Medmira Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Analyse von Aktienkursen berücksichtigt nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. In Bezug auf Medmira haben unsere Analysten die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. In den letzten Tagen haben die Nutzer jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Kurs als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Medmira liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit 42,86 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung können ebenfalls wichtige Hinweise auf die langfristige Stimmungsbewertung liefern. In Bezug auf Medmira zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf einen "Neutral"-Wert hin. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Medmira in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 108,33 Prozent erzielt hat, während der Durchschnitt im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" bei -8,93 Prozent liegt. Dies führt zu einer deutlichen Überperformance der Aktie und zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.