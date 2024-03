Medmira Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Medmira liegt bei 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 75, was auf eine schlechte Bewertung für 25 Tage hinweist. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder umkehren. Bei Medmira wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung bei Medmira in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die vergangenen Meinungen und Äußerungen weisen auf überwiegend positive Themen hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Medmira mit einer Rendite von -30,77 Prozent mehr als 26 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche liegt die Rendite von Medmira mit 21,97 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von -8,8 Prozent. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.