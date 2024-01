Medmira Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Aktie von Medmira wurden in verschiedenen Analysen untersucht. Sowohl das langfristige Stimmungsbild der Investoren im Internet als auch die Diskussionen in sozialen Medien wurden dabei berücksichtigt.

Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein insgesamt neutrales Stimmungsbild. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Medmira blieb in einem Zeitraum relativ konstant, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führte.

In den letzten zwei Wochen wurden besonders negative Diskussionen über Medmira in den sozialen Medien geführt. Dies führte zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments, wodurch die Aktie heute eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergab ebenfalls ein neutrales Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Abschließend erhielt Medmira aufgrund des Verhältnisses zwischen Dividende und Aktienkurs eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Die verschiedenen Analysen zeigen somit insgesamt eine neutrale bis negative Einschätzung der Aktie von Medmira.