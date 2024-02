Medmira Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen in Bezug auf Medmira können über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. Insgesamt zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer guten Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Medmira derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine schlechte Bewertung.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance im Gesundheitspflege-Sektor zeigt sich, dass Medmira um mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör liegt die Rendite der Aktie deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Medmira zeigt einen Wert von 33,33, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung für Medmira.