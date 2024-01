Medmira Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander in Beziehung setzt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Medmira liegt bei 100 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 46,15 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Einschätzung von "Schlecht".

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Medmira-Aktie mittels des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend bei einem Wert von 0,1 CAD liegt. Sowohl der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage weisen mit einem letzten Schlusskurs von 0,1 CAD auf ein ähnliches Niveau hin. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Medmira in den sozialen Medien festgestellt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls positive Signale, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet wird.

Im Branchenvergleich konnte Medmira in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,25 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um -8,66 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +39,91 Prozent im Branchenvergleich für Medmira. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor konnte Medmira mit einer Überperformance von 50,96 Prozent punkten. In beiden Bereichen ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für die Aktie.