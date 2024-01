Medmira Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 signalisiert eine "überverkaufte" Situation, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert von 50 wird als "neutral" eingestuft. Der RSI der Medmira liegt bei 50 und wird daher als "neutral" bewertet. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 42,86 und wird ebenfalls als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,1 CAD für den Schlusskurs der Medmira-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,11 CAD, was einem Unterschied von +10 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem jeweiligen Schlusskurs, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der einfachen Charttechnik führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Medmira eingestellt waren. Es gab sechs positive und drei negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Medmira derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,02 % liegt. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "schlecht" eingestuft.