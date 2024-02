Medmira Aktie: Abwarten

Die Dividende von Medmira im Verhältnis zum Aktienkurs beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -4,78 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Medmira mit -21,74 Prozent mehr als 4 Prozent darunter. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -20,85 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Medmira mit 0,89 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde Medmira von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Medmira-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 0,1 CAD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (0,1 CAD) auf ähnlichem Niveau liegt und die Aktie daher als "Neutral" bewertet wird. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, wodurch die Medmira-Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.