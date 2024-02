Medlive Technology Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die technische Analyse von Medlive zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie aktuell bei 7,42 HKD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 6,1 HKD gehandelt wird, was einem Abstand von -17,79 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 7,29 HKD, was einer Differenz von -16,32 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung verwendet, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Medlive liegt aktuell bei 46,15 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Hingegen zeigt der 25-Tage-RSI, dass Medlive überkauft ist, und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien für Medlive haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt besonders negative Anleger-Stimmung für Medlive. Die Auswertungen der vergangenen beiden Wochen deuten darauf hin, dass überwiegend negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.