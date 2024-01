Medlive Technology Aktie: Was soll die Aufregung?

Die Medlive-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 7,99 HKD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 7,56 HKD lag, was einer Abweichung von -5,38 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (8,31 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-9,03 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Medlive-Aktie wird als neutral eingestuft, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen nicht stark mit positiven oder negativen Themen rund um Medlive beschäftigt hat.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung bei der Diskussion über Medlive in den letzten Wochen. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus der Anleger steht, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Medlive liegt bei einem Niveau von 40,71 und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 62,82 und bestätigt diese Einschätzung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse und das Anleger-Sentiment für die Medlive-Aktie eine neutrale Bewertung, die auch durch den Relative Strength Index gestützt wird.