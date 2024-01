Medlive Technology Aktie: Lieber erstmal halten!

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Medlive-Aktie bei 7,91 HKD. Am letzten Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 7,29 HKD verzeichnet, was einem Unterschied von -7,84 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 8,28 HKD liegt mit einem Unterschied von -11,96 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält Medlive insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 84 für die Medlive-Aktie, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine weniger volatile Bewertung und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit erneut eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Medlive in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien bezüglich Medlive gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass Medlive von privaten Nutzern als neutral bewertet wird. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.