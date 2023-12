Medlive Technology Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die technische Analyse der Medlive-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 8,09 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 7,44 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 -8,03 Prozent beträgt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 8,27 HKD, was einen Abstand von -10,04 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Medlive in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Medlive-Aktie auf 7-Tage-Basis mit 79,14 Punkten überkauft ist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Medlive-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.