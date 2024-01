Medlive Technology Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Medlive-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 7,91 HKD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,29 HKD, was einem Unterschied von -7,84 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf einen negativen Trend hin, wobei der letzte Schlusskurs unter beiden Durchschnitten lag.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Medlive-Aktie überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 84 liegt. Für den RSI der letzten 25 Handelstage ergibt sich jedoch ein neutraleres Bild, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs also ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung und Diskussionsaktivität in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Medlive-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des RSI und des Sentiments eine "Schlecht"-Einstufung.