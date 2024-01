Medlive Technology Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Beziehung gesetzt. Für die Medlive-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 84, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um einen längerfristigen Aspekt. Auf dieser Basis ist die Medlive-Aktie weder überkauft noch überverkauft, und wird daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Gesamtanalyse der RSIs führt so zu einem "Schlecht"-Rating für Medlive.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass sich die Stimmung für Medlive in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Die Diskussionsstärke in sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass private Anleger Medlive in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet haben. Die vorherrschende neutrale Themenansprache unterstützt diese Einschätzung, weshalb die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Medlive-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 7,91 HKD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 7,29 HKD (-7,84 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu weiteren "Schlecht"-Bewertungen führt.

Insgesamt wird die Medlive-Aktie aufgrund der Analyse des RSI, des Sentiments, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.