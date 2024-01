Medlab Clinical Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Aurora Technology Acquisition Corp":

Die technische Analyse der Medlab Clinical-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 6,6 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht somit um 0 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 6,6 AUD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigen, dass die Meinungen zu Medlab Clinical in den letzten Wochen überwiegend negativ waren. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Der langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Medlab Clinical bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Medlab Clinical-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die technische Analyse und die Bewertung der Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating für die Medlab Clinical-Aktie.