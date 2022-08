Medizintechnikkonzern Philips bekommt mit Roy Jakobs neuen Chef

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Beim zuletzt schwächelnden Medizintechnikkonzern Philips gibt es einen Führungswechsel. Roy Jakobs soll mit Wirkung zum 15. Oktober die Nachfolge von Frans van Houten als Präsident und Unternehmenschef antreten, teilte der Konkurrent von Siemens Healthineers am Dienstag in Amsterdam mit. Der Aufsichtsrat und der derzeitige Philips-Chef van Houten seien übereingekommen, dass angesichts des bevorstehenden Endes seiner dritten Amtszeit der richtige Zeitpunkt für einen Führungswechsel gekommen sei. Jakobs arbeitet seit 2010 für Philips in unterschiedlichen Positionen. Van Houten werde dem Unternehmen bis Ende April 2023 als Berater zur Seite stehen und den Übergang unterstützen, hieß es weiter. Eine außerordentliche Aktionärsversammlung Ende September soll dem Wechsel an der Spitze zustimmen./mne/men/mis