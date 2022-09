Medizinischer Cannabisproduzent verklagt Minnesota wegen neuem Esswarengesetz

Das in Minnesota ansässige Unternehmen Vireo Health International, Inc. (CSE:VREO) (OTCQX:VREOF) verklagt den Bundesstaat mit dem Argument, dass ein Hanfgesetz die Hersteller von medizinischen Cannabisprodukten diskriminiert, berichtet FOX 9 Minneapolis-St. Paul. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Minneapolis isteines der beiden lizenzierten medizinischen Cannabisunternehmen, die Cannabis an registrierte Patienten in diesem Bundesstaat verkaufen dürfen. Das andere ist die in Chicago ansässige… Hier weiterlesen