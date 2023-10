Medizin-Nobelpreis soll Zögernde von Corona-Impfung überzeugen

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die Vergabe-Institution des Medizin-Nobelpreises hofft darauf, dass die diesjährige Auszeichnung das Vertrauen zögerlicher Menschen in die Corona-Impfstoffe stärken wird. Er denke zwar nicht, dass sich die entschiedenen Impfgegner in irgendeiner Weise ändern ließen, sagte der Forscher Olle Kämpe vom zuständigen Nobelkomitee der Nobelversammlung des Karolinska-Instituts am Montag bei der Preisbekanntgabe in Stockholm. Er denke jedoch, dass ein Nobelpreis für diese Impfstoffe gegen Covid-19 zögernde Menschen dazu bringen könne, sich für eine Impfung zu entscheiden und Gewissheit zu haben, dass diese effektiv und sicher sei.

Der diesjährige Nobelpreis für Medizin war zuvor der in Ungarn geborenen Forscherin Katalin Karikó und dem US-Amerikaner Drew Weissman zugesprochen worden. Sie erhalten den prestigeträchtigen Preis für ihre grundlegenden Arbeiten zu mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19./trs/DP/men