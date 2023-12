Medius Holdings Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass die Aktie von Medius in den letzten Monaten eine neutrale Bewertung erhalten hat. Die Diskussionsintensität im Netz war im üblichen Bereich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich somit für Medius ein neutraler Wert.

Der Relative Strength Index (RSI) für Medius liegt bei 43,1, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine neutrale Situation. Somit erhält Medius für diese Kategorie eine neutrale Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 790,75 JPY für den Schlusskurs der Medius-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 771 JPY, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine neutrale Bewertung für die Medius-Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Medius in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Anleger-Stimmung ebenfalls eine neutrale Bewertung.