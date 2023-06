Mediso installiert 100% kryogenfreies 7T-MRT an der Universität von Milano-Bicocca, Italien

Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) -Mediso (https://mediso.com/) Medical Imaging Systems hat vor Kurzem an der Universität von Milano-Bicocca ein hochmodernes 7T MRT installiert. Das installierte nanoScan® MRI 7T ist mit einem hochmodernen kryogenfreien supraleitenden Magneten ausgestattet. Der auf der Rückseite des Scanners montierte Pulse Tube-Kryokühler ist einzigartig auf dem präklinischen Markt. Vibrationen werden so deutlich minimiert um Artefakt freie Bilder zu liefern. Das ultrahohe Magnetfeld von 7T, in Verbindung mit den robusten rauscharmen Gradienten, ermöglicht High-End-In-vivo-Anwendungen wie DTI oder MR-Spektroskopie mit ausgezeichnetem SNR. Dank der patentierten SmartMagnet™-Technologie ist der Magneten, auch nach tagelangen Wartungs- oder Serviceintervallen, wieder sehr schnell einsatzbereit.Prof. Rosa Maria Moresco, Professorin in der Abteilung für Medizin und Chirurgie der Universität von Milano-Bicocca, kommentiert:„Die präklinischen Forschungsgruppen der Abteilung für Medizin und Chirurgie der Universität von Milano-Bicocca freuen sich sehr, das nanoScan® 7T MRT in ihre Bildgebungseinrichtungen aufzunehmen. Mit dem System werden wir neuartige In-vivo-Diagnoseverfahren einführen und die sich in der Entwicklung befindlichen präklinischen Krankheitsmodelle, auf der Grundlage etablierter, aus dem klinischen Wissen abgeleiteter Bildgebungsmerkmale besser charakterisieren."Gergő Bagaméry, Direktor der präklinischen Produktentwicklung bei Mediso, kommentierte: „Die Kombination des ultrahohen 7T-Feldes mit einem Magnet, der sehr niedrige Installations- und Wartungsanforderungen aufweist, ermöglicht den Forschern, ihre Bildqualität und Quantifizierungsgenauigkeit nicht aufgrund von Platzmangel im Labor zu beeinträchtigen".Diese neue Installation an der Universität von Milano-Bicocca ist das Erste nanoScan® MRT-System in Italien und stellt somit einen bedeutenden Meilenstein für Mediso dar, welcher genutzt werden soll um ein deutliches Wachstum in der Region zu erzielen.Informationen zu Mediso:Mediso (https://mediso.com/) arbeitet seit mehr als 30 Jahren auf dem Gebiet der medizinischen Bildgebung in der Entwicklung, Herstellung, des Verkaufs und der Wartung eigenständiger und multimodaler Bildgebungssysteme. Dabei bietet das Unternehmen Komplettlösungen vom Hardware-Design bis zur Auswertungs- und Quantifizierungssoftware für die klinische Patientenversorgung und die präklinische Forschung.Mediso (https://mediso.com/global/en/product/group/pre-clinical-products) hat mit weltweit über 300 in Betrieb genommenen Systemen eine Führungsrolle auf dem Markt der präklinischen Bildgebung. Neben dem marktführenden nanoScan® PET/CT und SPECT/CT bietet Mediso, auf der Grundlage eines kryogenfreien Magneten, auch Standalone-MRT- und integrierte PET/MRT-Systeme mit einer Feldstärke von 3T oder 7T und einem PET-Insert für simultane PET/MRT-Bildgebung an.Produkte werden direkt oder über ein Vertriebsnetzwerk in mehr als 100 Ländern weltweit verkauft.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2076999/Mediso.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2077004/Mediso_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mediso-installiert-100-kryogenfreies-7t-mrt-an-der-universitat-von-milano-bicocca-italien-301837239.htmlPressekontakt:Gergo Bagamery,+3613993032,gergo.bagamery@mediso.comOriginal-Content von: Mediso Medical Imaging Systems, übermittelt durch news aktuell