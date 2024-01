Medirom Healthcare Technologies Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Medirom Healthcare betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 24,77 Punkte, was darauf hinweist, dass Medirom Healthcare derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist Medirom Healthcare laut dem 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit für diesen Punkt unserer Analyse eine "Gut"-Bewertung für Medirom Healthcare.

Ein weiterer Aspekt, den es zu berücksichtigen gilt, ist das Sentiment und der Buzz rund um Medirom Healthcare. Die Aktie hat in letzter Zeit eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war hingegen gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit auch in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung für Medirom Healthcare.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Medirom Healthcare derzeit +11,96 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Abschließend wurde Medirom Healthcare von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung. Somit ergibt sich auch in dieser Hinsicht eine positive Bewertung für Medirom Healthcare.