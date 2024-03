Mediqon Group AG Aktie: Keine Panik!

Der Aktienkurs von Chapters hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,96 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor eine Überperformance von 41,95 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitstechnologie" liegt bei -11,46 Prozent, wobei Chapters aktuell um 45,42 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Chapters-Aktie von 20,2 EUR als positiv bewertet, da er sich mit +30,15 Prozent über dem GD200 (15,52 EUR) befindet. Auch der GD50, der bei 18,19 EUR liegt, zeigt mit einem Abstand von +11,05 Prozent ein "Gut"-Signal. Somit wird der Kurs insgesamt als "Gut" bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Chapters in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Abschließend betrachtet die Dividendenrendite für Chapters beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.