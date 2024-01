Medipharm Labs Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die technische Analyse der Medipharm Labs zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,07 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,065 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -7,14 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50, der bei 0,07 CAD liegt und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Medipharm Labs wurde über einen längeren Zeitraum eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung wurde ebenfalls als gering eingestuft, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Insgesamt erhält Medipharm Labs in diesem Punkt daher die Gesamtnote "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Medipharm Labs diskutiert wurde. Dies spiegelt sich auch in den aktuellen Diskussionen wider, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Medipharm Labs.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Medipharm Labs weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (33,33 Punkte) als auch der RSI25 (50 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment und der Relative-Stärke-Index, dass Medipharm Labs derzeit aufgrund verschiedener Faktoren eher negativ bewertet wird.