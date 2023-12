Medipharm Labs Aktie: Finger weg?

Die technische Analyse der Medipharm Labs zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,07 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 0,06 CAD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -14,29 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 0,07 CAD, was wiederum zu einem Abstand von -14,29 Prozent führt und die Aktie auch aus dieser Perspektive als "Schlecht" einstuft. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Schlecht" vergeben.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Arzneimittel"-Branche hat Medipharm Labs in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,29 Prozent erzielt. Im Branchendurchschnitt sind ähnliche Aktien um -26,18 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +11,89 Prozent für Medipharm Labs entspricht. Im "Gesundheitspflege"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite -21,24 Prozent, wobei Medipharm Labs um 6,95 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Medipharm Labs wurden ebenfalls über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie nur eine geringe Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit für Medipharm Labs in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Abschließend wurde der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Der RSI für Medipharm Labs liegt bei 100, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beträgt 54,55, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Schlecht" für das Unternehmen.