Medios Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Aktienkurs von Medios verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,14 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" im Durchschnitt um -12,48 Prozent, was bedeutet, dass Medios im Branchenvergleich eine Outperformance von +3,34 Prozent erzielt hat. Der Sektor "Gesundheitspflege" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -12,43 Prozent im letzten Jahr, wobei Medios um 3,29 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Medios ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse der charttechnischen Entwicklung von Medios-Aktien mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 16,15 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 15,22 EUR liegt damit deutlich darunter, was einem Unterschied von -5,76 Prozent entspricht und die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 15,82 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,79 Prozent) liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Medios-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Medios ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergibt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich unserer Einschätzung nach insgesamt ein "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dieser Basis ist Medios mit einem Wert von 21,46 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Gesundheitsdienstleister" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 109,9, womit sich ein Abstand von 80 Prozent errechnet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.