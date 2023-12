Medios Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Dividendenrendite von Medios beträgt derzeit 0 Prozent, basierend auf dem aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnittswert für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Medios daher als "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 24,18, was bedeutet, dass die Börse 24,18 Euro für jeden Euro Gewinn von Medios zahlt. Dies ist 76 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 101. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Medios neutral diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich jedoch vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Medios derzeit bei 16,73 EUR, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 15,56 EUR aus dem Handel, was einen Abstand von -6,99 Prozent aufbaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 16,01 EUR angenommen, was einer Differenz von -2,81 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Basierend auf beiden Zeiträumen wird die Gesamtbewertung daher als "Neutral" eingestuft.