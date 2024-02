Medios Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die technische Analyse der Medios-Aktie zeigt eine Abweichung von -7,54 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" im Anleger-Sentiment führt.

Die Dividendenpolitik von Medios führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs sowie die negative Differenz zum Branchendurchschnitt ungünstig ausfallen.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich die Medios-Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet, mit einem KGV von 19,86, das 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.