Medios Aktie: Das ist erstaunlich

Die Dividendenpolitik von Medios erhält eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten aufgrund einer aktuellen Dividenden-Aktienkurs-Differenz von -6,04 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 21, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Medios 21,46 Euro zahlt. Dies ist 80 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 104, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einstufung erhält.

Die Stimmung hinsichtlich der Aktienkurse von Medios wird durch weiche Faktoren wie soziale Plattformen beeinflusst. Die Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

In den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Medios festgestellt. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet.