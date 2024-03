Medios Aktie: Das ist die Höhe!

Der Aktienkurs von Medios verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,9 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -9,14 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Medios eine Outperformance von +0,23 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,55 Prozent im letzten Jahr, wobei Medios um 3,35 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird Medios in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating zugeordnet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Medios besonders positiv diskutiert, mit sechs Tagen, an denen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war. An einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat ergibt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Medios-Aktie erhält daher insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Medios-Aktie beträgt 15,65 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 16,5 EUR liegt, was einer Abweichung von +5,43 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 14,96 EUR über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Abweichung von +10,29 Prozent führt und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating für die Medios-Aktie auf kurzfristiger Basis führt. Zusammenfassend wird Medios auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.