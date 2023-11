Medios Aktie: Das hat Gewicht!

Der Medios-Kurs wird am 28.11.2023, 12:48 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 17.18 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Gesundheitspflege-Vertreiber".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Medios einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Medios jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Medios. Es gab insgesamt drei positive und zwei negative Tage. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Medios daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Medios von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Medios mit einem Wert von 21,89 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Gesundheitsdienstleister" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 84,75 , womit sich ein Abstand von 74 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Medios investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gesundheitsdienstleister einen geringeren Ertrag in Höhe von 5,27 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Medios-Analyse vom 28.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Medios jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Medios-Analyse.

Medios: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...