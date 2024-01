Medios Aktie: Das darf nicht passieren!

Die technische Analyse der Medios-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 16,54 EUR liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 15,04 EUR, was einem Unterschied von -9,07 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Rückgangs wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 16,25 EUR ergibt eine Abweichung von -7,45 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Medios-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,14 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche liegt die Performance unter dem Durchschnitt um -1,56 Prozent. Dies führt zu einer "Underperformance" für Medios in diesem Vergleich.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Medios liegt auf 7-Tage-Basis bei 71,58 Punkten und auf 25-Tage-Basis bei 71,51 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Medios 21, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.