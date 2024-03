Medios Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Bei Medios gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung und im Buzz. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da es in Bezug auf Medios keine Auffälligkeiten gab, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Diese Kriterien führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Medios.

In der technischen Analyse hat sich der gleitende Durchschnittskurs von Medios auf 15,69 EUR belaufen, während die Aktie selbst einen Kurs von 13,9 EUR erreicht hat. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -11,41 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 14,86 EUR, was einer Distanz von -6,46 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält Medios daher die Gesamtnote "Schlecht" in der technischen Analyse.

Fundamental betrachtet ist Medios im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitsdienstleister) aus Sicht der Analysten unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 19, was einen Abstand von 81 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 99,58 ergibt. Auf fundamentaler Basis wird daher eine Empfehlung von "Gut" ausgesprochen.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Medios im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,58 Prozent erzielt, was 18,42 Prozent unter dem Durchschnitt der Gesundheitspflegebranche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -10,27 Prozent, und Medios liegt aktuell 15,31 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.