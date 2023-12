Medios Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Aktienkurs von Medios hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,43 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche um +2,98 Prozent besser ist, da diese im Durchschnitt um -16,41 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zur mittleren Rendite des "Gesundheitspflege"-Sektors, die bei -2,31 Prozent lag, liegt Medios um 11,12 Prozent darunter. Diese Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Medios ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Medios als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 87,96, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 58,25 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Medios weisen auf eine durchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung hin, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für Medios basierend auf verschiedenen Bewertungsfaktoren wie Branchenvergleich, Anleger-Stimmung, Relative Strength Index und Sentiment und Buzz.